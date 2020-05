Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Baumarkt

Northeim (ots)

Northeim (Se) In der Zeit von Freitag, den 15.5.2020, 22.00 Uhr bis Samstag, den 16.5.2020, 07.30 Uhr, gelang es unbekannten Tätern in 37186 Moringen, Industriestraße, in einen Baumarkt einzudringen. Im Tatobjekt hebelten die Täter mehrere Türen zum Lager und Verkaufsraum auf. Aus einem Tresor wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in Northeim oder Moringen zu wenden.

