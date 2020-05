Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

Northeim (Se) Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Freitag, den 15.05.2020, gegen 16.30 Uhr, in Northeim -Ortsteil Hohnstedt-. Eine 39-jährige Einbeckerin befuhr mit ihrem Pkw die Hannoversche Straße in Richtung Einbeck. Sie musste dort ihren Pkw verkehrsbedingt anhalten. Den stehenden Pkw der Einbeckerin übersah ein nachfolgender 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Wangelnstedt. Es kam zu einem Auffahrunfall bei dem die 14- jährige Tohter im Pkw der Einbeckerin leicht verletzt und in das Krankenhaus nach Northeim verbracht wurde. An den Pkw entstand ein Sachschaden von ca 3500.-EUR.

