Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Bike-Fahrer verletzt sich bei einem Sturz schwer

Geilenkirchen (ots)

Ein 73-jähriger Mann aus Geilenkirchen befuhr am 4. März (Mittwoch), gegen 10.10 Uhr, mit seinem E-Bike einen Gehweg entlang der Straße Am Mausbach. Fahrbahn und Gehweg verlaufen in einem Gefälle und einer Linkskurve. Dort verlor der Senior die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Er verletzte sich dabei und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell