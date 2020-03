Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kennzeichendiebstähle/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen/Geilenkirchen-Bauchem (ots)

In Geilenkirchen, auf der Gerhart-Hauptmann-Straße, stahlen bislang unbekannte Täter, zwischen Dienstag, 3. März und Mittwoch, 4. März, drei Kennzeichen. Auch am Ahornweg und auf der Heinsberger Straße wurde jeweils ein Kennzeichen entwendet.

Im Ortsteil Bauchem wurden im gleichen Zeitraum weitere fünf Kennzeichen gestohlen. (In der Straße Im Gang zwei Kennzeichen, Pestalozzistraße zwei Kennzeichen und eins in der Jahnstraße). Zeugen, die etwas gesehen haben, das im Zusammenhang mit den Diebstählen steht, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Heinsberg in Verbindung zu setzen. Dieses ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

