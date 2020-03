Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Straßenraub an der Wurmtalbrücke

Übach-Palenberg (ots)

Am Park, unterhalb der Wurmtalbrücke, kam es am 2. März (Montagabend), gegen 21 Uhr, zu einem Raubdelikt auf einen 17-Jährigen Übach-Palenberger. Der junge Mann wurde von zwei männlichen Personen angegriffen und geschlagen. Anschließend stahlen diese ihm Geld und sein Handy. Die Täter konnten ermittelt werden. Es handelt sich um einen 17 und einen 19 Jahre alten Übach-Palenberger. Die Beamten fertigten Anzeigen gegen die beiden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

