Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Anhänger aus Einfahrt gestohlen

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Aus der Einfahrt eines Hauses an der Straße Hatterather Weg, wurde am Sonntag, 1. März ein Anhänger entwendet. Er hatte eine graue Plane und Stahlgitter an den Seiten. Am Anhänger war ein Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell