Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brennende Papiermülltonne

Hermeskeil (ots)

Am 14.01.2020 gegen 15.10 Uhr stellte ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Mehrgenerationenhaus "Johanneshaus" in 54411 Hermeskeil, Martinusstraße 5a fest, dass eine der an der rechten Gebäudeseite abgestellten Papiertonnen brannte. Durch das rechtzeitige Feststellen und Löschen des Brandes durch den Mitarbeiter, konnte ein Übertreten auf das Gebäude des Johannishauses verhindert werden. Die Papiertonne wurde stark beschädigt. Zweckdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion in Hermeskeil. Tel: 06503-915110

