Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Pkw aufgebrochen

Waldfeucht-Braunsrath (ots)

Auf der Straße Im Kirchfeld wurden, in der Zeit zwischen Dienstag (3. März) und Mittwoch (4. März), die Scheiben zweier Pkw durch unbekannte Personen eingeschlagen. Die Täter entwendeten in einem Fall offensichtlich nichts. Aus dem zweiten Pkw stahlen sie ein schwarzes Handy. Auch auf der Clemensstraße drangen Unbekannte in den Innenraum eines Pkw ein und entwendeten Münzgeld und eine Brille. Die Brille konnte in der Nähe wieder aufgefunden werden.

