POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht - Unbekannter streift geparkten Wagen - Zeugensuche!

Vermutlich ein größeres Fahrzeug hat am Montagmittag in Bad Säckingen an einem am rechten Fahrbahnbahn geparkten VW Golf einen erheblichen Schaden verursacht. Der Golf, der in der Waldshuter Straße von 15:00 Uhr bis 15:35 Uhr stand, wurde der gesamte linke Bereich stark beschädigt. An der Unfallstelle konnte eine Begrenzungsleuchte aufgefunden werden. Diese dürfte vom verursachenden Fahrzeug stammen. Demzufolge muss es dabei um einen Bus oder Lkw gehandelt haben, dessen Fahrer beim Vorbeifahren in Richtung Innenstadt den Golf gestreift hatte. Die Schadenshöhe am Golf liegt bei rund 4000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

