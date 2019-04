Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Frau will ausstehende Strafe für den Lebensgefährten bezahlen und wird selbst verhaftet

Freiburg (ots)

Weil sie sich nach der nicht bezahlten Strafe ihres Lebensgefährten erkundigte, wurde am Dienstagabend ebenso die Frau verhaftet. Die 21-jährige war gegen 18:20 Uhr am Gefängnis erschienen. Dort war ihr Lebensgefährtin inhaftiert, nachdem dieser am Montag bei einem Ladendiebstahl ertappt und durch die verständigte Polizei eine Ausschreibung zur Festnahme festgestellt worden war. Er war verurteilt worden und hatte die Strafe nicht bezahlt bzw. angetreten. Er wurde festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Deshalb hatte sich die Lebensgefährtin bei den Justizbeamten nach dem ausstehenden Betrag erkundigt. Es stellte sich dann heraus, dass auch gegen die Frau eine Strafe wegen eines Diebstahls offen war. Deshalb wurde sie ebenfalls festgenommen. Ein Verwandter brachte die noch offene Strafe der Frau von knapp 900 Euro vorbei, so dass sie am Abend wieder nach Hause konnte. Die Frau versprach, die Summe, die ihr Lebensgefährten noch bezahlen muss, am nächsten Tag vorbeizubringen. Dieser musste noch im Gefängnis bleiben.

