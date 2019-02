Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 71-jährige Verkehrsteilnehmerin verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Am Mittwoch ereignete sich in Hünsborn ein Verkehrsunfall. Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem PKW die Friedenstraße in Richtung Wendener Straße und touchierte ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei der Kollision blieben jedoch Fahrzeugteile zurück, die einen Hinweis auf das Fahrzeug einer 71-jährigen Frau aus Wenden erbrachte. Noch während der Unfallaufnahme meldete sie sich bei der Polizeileitstelle, um ihrerseits eine Verkehrsunfallflucht anzuzeigen. Nach ihren Angaben hätte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes beschädigt. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und stellten die Fahrzeugteile sicher. Außerdem fertigten sie eine Anzeige. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 7000 Euro.

