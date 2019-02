Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizisten stellen "Überraschungsei" der besonderen Art sicher

Olpe (ots)

Gestern Nachmittag (13. Februar) haben Polizeibeamte ein "Überraschungsei" sichergestellt, bei dessen Inhalt es sich um eine Überraschung der besonderen Art handelte: Zunächst trafen die Polizisten in der Pannenklöpperstraße gegen 16 Uhr eine polizeibekannte 28-Jährige mit zwei ebenfalls polizeibekannten Zeugen an. Da die Frau beim Eintreffen der Beamten sehr nervös wirkte, durchsuchten sie diese. Dabei fanden sie in der Manteltasche den Innenteil eines "Überraschungsei". Der Inhalt war allerdings kein Spielzeug, sondern mehrere Gramm Amphetamin. Noch vor Ort bestätigte sie, dass das "Ei" ihr gehöre, sie aber keine weiteren Angaben machen wollte. Die Beamten stellten das "Ei" sicher und schrieben eine entsprechende Anzeige.

