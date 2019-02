Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 22-Jährige verletzt sich bei Alleinunfall

Drolshagen (ots)

Am Mittwochabend (13. Februar) hat eine 22-Jährige in Wenkhausen gegen 18 Uhr einen Alleinunfall verursacht, bei dem sie sich leicht verletzte. Die junge Frau befuhr zunächst mit einem Hyundai die Wintersohler Straße. Aus bislang ungeklärten Gründen verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Bordstein und kam anschließend auf einem Grünstreifen zum Stehen. Dabei erlitt sie einen Schock. Ein Rettungswagen brachte die 22-Jährige ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

