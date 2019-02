Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Fahrerinnen verletzt bei Auffahrunfall

Olpe (ots)

Am Mittwochmittag (13. Februar) gegen 14 Uhr hat sich ein Auffahrunfall auf der L 512 zwischen Olpe und Sondern ereignet, bei dem zwei Pkw-Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Zunächst hielt ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer vor einer ausgeschalteten Ampel. Nach eigenen Angaben blendete ihn die tief stehende Sonne so stark, dass er durch die starke Reflektion des Lichtes sich nicht sicher war, ob die Ampel in Betrieb war. Daher bremste er das Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Hinter ihm fuhren eine 32-jährige BMW-Fahrerin sowie dahinter eine 19-jährige Polo-Fahrerin. Die BMW-Fahrerin reagierte auf das Abbremsen noch und hielt an. Die dahinter folgende 19-Jährige gab an, dass sie aufgrund des abrupten Abbremsens nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und fuhr auf. Beide Fahrerinnen verletzen sich leicht, die BMW-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

