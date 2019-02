Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher bohren Loch in Holzrahmen einer Terrassentür

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher waren zwischen Dienstag 22.15 Uhr und Mittwoch 05:00 Uhr in Saßmicke aktiv. In der Straße "An den Weiden" bohrten sie auf Griffhöhe ein Loch in den Rahmen einer Terrassentür. Offensichtlich gelangten sie jedoch nicht in das Einfamilienhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell