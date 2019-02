Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Supermarkt - Diebe entwenden eine große Menge an Zigaretten

Bild-Infos

Download

Kirchhundem (ots)

Donnerstagnacht (14. Februar) haben unbekannte Täter zwischen 2.50 Uhr und 3.05 Uhr die Scheibe der Haupteingangstür eines Verbrauchermarktes in der Hagener Straße in Welschen Ennest zerschlagen und verschafften sich so Zugang in den Markt. Dort hatten die Täter es vor allem auf Tabakwaren abgesehen: Sie brachen einen mit der Kasse verbundenen Zigarettenausgabeautomaten sowie eine Glasvitrine mit Zigaretten auf. Darüber hinaus hebelten sie einen weiteren Raum auf, wo sie mehrere Zigarettenstangen fanden. Ein Zeuge beobachtete zwar, wie die Täter mit einem Pkw flüchteten und alarmierte sofort die Polizei. Trotzdem verlief die eingeleitete Nachbereichsfahndung negativ. Insgesamt entwendeten die Täter Zigaretten, die einen Wert im vierstelligen Eurobereich haben. Zusätzlich entstand ein hoher Sachschaden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell