Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Mann mit Roller kollidierte mit entgegenkommenden Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Weil er auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte am Dienstag in Albbruck ein Rollerfahrer mit einem entgegenkommenden Pkw. Er wurde dabei leicht verletzt. Gegen 10:45 Uhr war der 55-jährige mit seinem Suzuki-Roller in der Dr. Rudolf-Eberle-Straße aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links geraten und war mit einem entgegenkommenden Subaru zusammengestoßen. Dessen 59 Jahre alte Fahrerin wich noch aus, konnte aber den Unfall nicht mehr verhindern. Der Rollerfahrer zog sich eine Kopfverletzung zu, die ambulant im Krankenhaus versorgt wurde. Die Autofahrerin blieb unversehrt. Am Subaru wurde ein Schaden von gut 3500 Euro verursacht, am Roller von ca. 500 Euro.

