POL-FR: Albbruck: Motorradfahrer schwer verletzt - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstag im Albtal schwer verletzt. Der 66-jährige war kurz vor 17:00 Uhr mit seiner BMW auf der L 154 von St.Blasien in Richtung Albbruck unterwegs, als er in Höhe der Einmündung zum Stieg zu spät bemerkte, dass der vorausfahrende Pkw dort nach links abbog. Der Motorradfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine seitliche Kollision mit dem gerade abbiegenden Pkw nicht mehr vermeiden. Der Motorradfahrer stürzte in den Straßengraben. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Unfallklinik verlegt. Der 28-jährige Pkw-Fahrer überstand den Unfall unverletzt. An seinem VW und am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen.

