Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberrotweil Am Dienstag 02.04.2019 um 06:22 Uhr kam es in der Hauptstraße in der Ortsmitte zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Der Pkw-Fahrer fuhr aus seiner Hofeinfahrt auf die Hauptstraße. Hierbei wurde der Fahrer von einer weiteren Person eingewiesen. Der aus Richtung Oberbergen heranfahrende und mit zwei Personen besetzte Motorroller wurde hierbei jedoch übersehen, was daran liegen könnte, dass das Fahrlicht am Roller nicht eingeschaltet war. Durch den Zusammenprall und den Sturz verletzten sich die beiden Rollerfahrer so schwer, dass sie vom DRK in die Klinik nach Breisach eingeliefert werden mussten. Der Motorroller wurde von der Polizei Breisach sichergestellt um diesen auf technische Mängel zu untersuchen. Die Hauptstraße musste während der Unfallaufnahme und Verletztenversorgung komplett gesperrt werden. Hierdurch kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei ca. 6000 EUR.

