POL-FR: Emmendingen-Windenreute: 12-jähriger Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt; Malterdingen: Versuchte Brandstiftung; Wyhl (Folgemeldung): Gasleck im Kindergarten

LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

Emmendingen-Windenreute: 12-jähriger Fahrradfahrer wird bei Verkehrsunfall verletzt

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Windenreute, bei dem ein 12-jähriger Junge verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr im Bereich der Einmündung Panoramastraße-am Wäldele. Der junge Radfahrer entlang der Panoramastraße in Fahrtrichtung Emmendingen unterwegs. Ein Transporter wollte auf die Panoramastraße einbieten. Bei dem darauffolgenden Unfall stürzte der Radfahrer und zog sich dabei Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs bitten die Ermittler des Polizeireviers Emmendingen um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise werden rund um die Uhr entgegen genommen (Tel. 07641 5820).

Malterdingen: Versuchte Brandstiftung

Im Laufe des vergangenen Montags, 1.4.2019, wurde versucht, Feuer an einem geparkten Auto an der Malterdinger Hauptstraße zu legen. Offenbar misslang der Versuch - es kam dennoch zu einem Sachschaden. Die Kripo Emmendingen bittet um Hinweise. Wer hat am vergangenen Montag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo Emmendingen unter Tel.: 07641 582 200 entgegen.

Wyhl (Folgemeldung): Gasleck im Kindergarten

Nach der Meldung eines angeblichen Gaslecks im Kindergarten Wyhl vom 01.04.19 konnte im Nachgang keine Undichtigkeit bzw. kein Gas festgestellt werden. Die Heizungsanlage war ordnungsgemäß intakt.

