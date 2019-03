Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus

Kirchlengern, Gantenkamp (ots)

Bro: Am Freitag, 08.03.2019, in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:20 Uhr, kam es in Kirchlengern in der Straße Gantenkamp zu einem Tageswohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter gelangten widerrechtlich in das Gebäude und entwendeten Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

