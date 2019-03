Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen gesucht - Rote Splitter bei Verkehrsunfallflucht sichergestellt

Vlotho (ots)

(um) Gestern tagsüber parkte ein 42-Jähriger seinen Skoda Superb an der Mühlenstraße, um jemanden zu besuchen. Nachdem er gegen 15:40 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite seines PKW fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das Fahrzeug und entfernte sich, ohne eine entsprechende Schadensregulierung durchzuführen. Vielmehr hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Die aufnehmenden Polizeibeamten sicherten rote Splitter an der Unfallstelle des flüchtigen PKW. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen zu der Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

