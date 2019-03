Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht im Parkhaus - Zwei aufmerksame Zeugen melden Beobachtung

Herford (ots)

(kup) Am Mittwoch (6.3.), um 12:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Täter im Parkhaus an der Klosterstraße gegen einen Betonpfeiler und flüchtete, ohne die Schadensregulierung einzuleiten. Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten, wie ein weißer SUV die rechte Ausfahrtseite hochfuhr, das Parkhaus aufgrund einer defekten Schranke aber nicht verlassen konnte. Der Fahrer setzte in der Ausfahrt zurück und rammte dabei mit dem linken Heck eine Betonsäule. Dabei blieben Fahrzeugteile und Lackanhaftungen an dem Poller zurück. Anschließend verließ das Fahrzeug das Parkhaus über die linke Ausfahrt. Die Zeugen aus Hiddenhausen meldeten ihre Beobachtungen, sodass die eingesetzten Beamten die Spuren zusammentragen konnten. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern weiter an. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug nimmt die Direktion Verkehr unter 05221 - 888 0 entgegen.

