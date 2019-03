Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geldbörse an Karabiner am Einkaufswagen gestohlen - Polizei rät: Wertsachen immer am Körper tragen

Herford (ots)

(aw) Gestern in den Abendstunden ging ein 77- jähriger Kunde noch schnell in einem Verbrauchermarkt an der Engerstraße einkaufen. Die Geldbörse befestigte er mit einem Karabinerhaken zu Beginn seines Einkaufs an dem Einkaufswagen. Nachdem er seinen Einkauf beendet hatte, schob er seinen Wagen zurück in den vorgesehenen Abstellplatz und begab sich nach Hause. Dort angekommen, stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest. Ohne das Wissen, wo genau er seine Geldbörse verloren hatte, ging er auf die Suche. Eine Möglichkeit war, die Geldbörse hängt noch am Karabiner am Einkaufswagen. Auf telefonische Nachfrage teilte man ihm aus dem Verbrauchermarkt mit, dass an keinem der abgestellten Einkaufswagen eine Geldbörse gefunden wurde. Leider gab auch niemand eine Geldbörse im Markt ab. Da sich in der Geldbörse persönliche Dokumente befanden, meldete der Mann den Verlust bei der Polizei. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme suchten die Beamten den Verbrauchermarkt auf und schauten dort nach der Geldbörse. Vor Ort fand sich die Geldbörse nicht wieder. In diesem Zusammenhang rät die Polizei immer dazu, während des Einkaufs die Wertsachen nah am Körper zu tragen. Die Erfahrung zeigt, dass Diebe solche Gelegenheiten gerne zur Tatausführung ausnutzen. Die Täter schrecken dabei nicht zurück, unbeaufsichtigte Handtaschen im Einkaufswagen zu öffnen und sich zu bedienen. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

