Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer mit Bierflasche stürzt

Herford (ots)

(aw) Gestern Nachmittag, gegen 15:10 Uhr, bog ein 57-jähriger Mindener mit seinem Renault Twingo von der Heidestraße nach rechts auf die Engerstraße ab. Zeitgleich überquerte an der Einmündung ein etwa 40-jähriger Radfahrer die Fahrbahn von der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann von der linken Seite gegen den PKW fuhr. Hierbei kam er auf der Fahrbahn zu Fall. Laut Zeugenaussagen hatte der etwa 170 cm große Radler eine Bierflasche in der Hand. Zeugenaussagen ergaben zudem, dass der Radfahrer, der einen Kinnbart trug, sich durch den Unfall leicht an der Hand verletzte. Nachdem er sich nach dem Sturz aufgerichtet hatte, verließ er vor Eintreffen von Rettungskräften und der Polizei mit seinem stark beschädigten Fahrrad unerlaubt den Unfallort. Der Mann mit einem grünen Basecap und einem Rucksack schob sein beschädigtes Rad einfach in Richtung Enger davon. Die Beamten vor Ort erfuhren noch durch Zeugen, dass der flüchtige Radfahrer deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft gehabt haben soll. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500,- EUR. Die Polizei sucht weitere Zeugen zu diesem Verkehrsunfall bzw. bittet den Radfahrer, der verletzt wurde, sich im Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell