Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Wiederholt Tür der Kirchengemeinde aufgebrochen

Vlotho (ots)

(fl)Erneut brachen bislang unbekannte Täter im Laufe der Nacht zum Donnerstag (07.03.) gewaltsam in das Büro des Gemeindehauses in der Moltkestraße ein. Die Tat zeigten Mitarbeiter des Gemeindeamtes am Morgen der Polizei an. Während der Aufnahme des Tatortes stellten die Beamten fest, dass eine Verbindungstür zum Büro aufgebrochen und eine geringe Menge an Bargeld gestohlen wurde. Die Ermittlungen in den Taten dauern an. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell