Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Vollsperrung nach Unfall auf der BAB 5

Freiburg (ots)

Am gestrigen Dienstag, 02.04.2019, fuhr ein 26jähriger Autofahrer gegen 19:40 Uhr an der Anschlussstelle Freiburg-Mitte auf die BAB 5 auf und kollidierte dort mit einem in Richtung Karlsruhe fahrenden 44jährigen Autofahrer.

Beide wurden durch die Kollision glücklicherweise nur leicht verletzt und wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

Die Autobahn musste zur Bergung der Fahrzeuge bis gegen 21 Uhr voll gesperrt werden.

