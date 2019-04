Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Wasserstoffperoxid überlaufen - Arbeiter muss ins Krankenhaus - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat ein Arbeiter eines textilverarbeitenden Betriebes in Wehr einen Behälter mit Wasserstoffperoxid überfüllt. Dabei amtete der Mann Dämpfe ein und kam deshalb zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen 14:40 Uhr war es zum Vorfall gekommen. Das überlaufene Bleichmittel wurde in einem Auffangbehälter aufgefangen. Die anrückende Feuerwehr, die auch mit dem Umweltzug auf der Anfahrt war, brauchte nicht einzugreifen, da die Flüssigkeit nicht in die Umwelt gelangte. Außerhalb des Betriebsgebäudes war keine Gefahr vorhanden. Der Polizeiposten Wehr prüft die genauen Umstände.

