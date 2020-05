Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handtaschenraub auf Autofahrerin - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, K 420, Dienstag, 12.05.2020, 12:30 Uhr

ELVESE (köh) - Am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, kam es an der Kreisstraße 420 zwischen Hillerse und Elvese zu einem Handtaschenraub zum Nachteil einer Autofahrerin, die in ihrem PKW von einem Motorradfahrer angesprochen worden war.

Die 57-jährige Fahrzeugführerin machte eine kurze Pause am Straßenrand als ein Motorradfahrer neben ihr anhielt und sie nach einem Taschentuch fragte. Als die Frau ihre Handtasche vom Beifahrersitz nahm, um nach einem Taschentuch zu schauen, entriss der Motorradfahrer diese und flüchtete. Die Handtasche wurde wenig später an der K 420 in Richtung Nörten-Hardenberg wieder aufgefunden. Der Täter hatte das Bargeld aus der Tasche entnommen und diese anschließend im dortigen Straßengraben entsorgt.

Die Geschädigte beschreibt den Täter wie folgt:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Bomberjacke, blaue Jeanshose, weißer Motorradhelm. Der Täter sprach hochdeutsch. Bei dem Motorrad soll es sich um ein schwarzes Motocross-Motorrad mit hohen Schutzblechen gehandelt haben.

Wer kann Angaben zu dem Täter, der Cross-Maschine oder dem Tatablauf machen? Hinweise nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim unter der Telefonnummer 05551-70050 entgegen.

