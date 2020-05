Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fischdiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Verlängerung Koksanger, Mittwoch 13.05.20, 19.00 - 19.30 Uhr KALEFELD (schw) - Am Mittwoch, 13.05.20, in der Zeit von 19.00 Uhr - 19.30 Uhr entwendeten vier bislang unbekannte Täter aus einem in Kalefeld am Waldrand in der Verlängerung vom Koksanger gelegenen Fischteich Forellen im Wert von ca. 400,- EUR. Die Polizei Bad Gandersheim hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Bereich des angrenzenden Waldes zum Koksanger zur oben anstehenden Tatzeit Personen oder verdächtige Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell