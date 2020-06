Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Demonstration

Möhnesee (ots)

Am Sonntagnachmittag, zwischen 15:00 und 17:00 Uhr, wird es am Möhnesee zu einer genehmigten Demonstration kommen. Die Versammlungsteilnehmer werden mit Fahrrädern den See umrunden. Dabei wird es zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. (lü)

