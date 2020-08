Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse aus Handtasche entwendet

Rinteln (ots)

(swe). Einer 72-jährigen Geschädigten wird am Mittwoch zwischen 11 und 11.15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Rintelner Nordstadt (Große Tonkuhle) ihre Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche entwendet. Sie bemerkte den Diebstahl erst später, so dass sie keine Täterhinweise geben konnte. Die Polizei bittet nun Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in dieser Zeit in dem Discounter gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell