Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Dumm gelaufen

Rinteln (ots)

(swe). Ein bislang (noch) unbekannter Täter entwendet am Mittwoch gegen 15.40 Uhr aus einem Telekommunikationsgeschäft in der Rintelner Innenstadt drei Handy-Dummys. Dummys werden in den Geschäften häufig ausgestellt, um den Kundinnen und Kunden zu zeigen, wie das Handy aussieht, allerdings verfügen sie über kaum ein Innenleben. Auf der Flucht wird der Täter von drei Passanten verfolgt und verliert nicht nur ein "Dummy-Handy", sondern auch noch sein eigenes. Der Diebstahl selbst wurde zudem noch videografiert. Für die Rintelner Polizei sollte es nun ein Leichtes sein, über die Handydaten des Täters diesen auch zu ermitteln: "Dumm gelaufen!"

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg