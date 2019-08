Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 29.08.2019, zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr stellte der Geschädigte seinen schwarzen Pkw, Mazda auf einem Parkplatz einer Physiopraxis in der Römerstraße in Wittlich ab. Während seiner Abwesenheit beschädigte der Fahrer eines weißen Pkw vermutlich beim Rangieren den geparkten Mazda hinten links. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

Polizeiinspektion Wittlich

Uwe Schumacher, PHK

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





