Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 29.08.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Schrottcontainer brennt, Feuerwehr Mehren im Einsatz

Ort: Mehren, Poststraße

Zeit: 28.08.2019, 06.15 Uhr

Am frühen Morgen rückte die Feuerwehr Mehren zu einem Einsatz in die Poststraße aus. Einem Zeugen war aufgefallen, dass es in einem Container, der von einer Baufirma als Altmetallsammelstelle auf einer Freifläche abgestellt war, brannte. Das Feuer konnte durch die 16 Einsatzkräfte abgelöscht werden. Es entstand vermutlich kein messbarer Schaden. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Die Brandursache blieb noch ungeklärt.

Ereignis: Unbekannter beschädigt Baumschutzpfähle

Ort: Daun, Bahnhofstraße

Zeit: 27.08.2019 bis 28.08.2019 . Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr gegen einen Baumschutz, der aus Holzpfählen konstruiert war und beschädigte diese. Der Verursacher flüchtete zunächst unerkannt vom Unfallort. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell