Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrzeugführer

Rinteln OT Steinbergen (ots)

(swe). Am Mittwoch befährt ein 62-jähriger Mann aus Barntrup gegen 21.05 Uhr die Bundesstraße 83 durch Steinbergen und dies mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Er kommt dabei zunächst nach rechts und dann nach links von der Fahrbahn ab, überfährt eine Straßenlaterne und beschädigt eine Mauer. Ein 28-jähriger Fußgänger aus Lohne, der sich auf dem Gehweg befindet, muss sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen, wird allerdings noch touchiert und leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist von Medikamenten- und Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers auszugehen. Auszuschließen ist es auch nicht, dass eine gesundheitliche Beeinträchtigung während der Fahrt auftrat. Der Fahrzeugführer liegt schwerverletzt im Klinikum in Minden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen ist es bislang nicht möglich, den Fahrzeugführer zu befragen. Die Ortswehren Engern-Ahe-Steinbergen und der Bauhof der Stadt Rinteln wurden zur Fahrbahnreinigung alarmiert. Die B 83 musste teilweise voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf mehr als 18.000 Euro geschätzt.

