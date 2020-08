Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln OT Steinbergen (ots)

(swe). Am 5. August befährt ein 72-jähriger Mann aus Minden mit seinem Pkw Toyotoa Auris die B 83 von Steinbergen in Richtung Bad Eilsen auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Neben ihm fuhr ein weißer Kleinwagen, der kurz vor der Autobahnbrücke nach rechts zog und dadurch kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Geschädigte verlangsamte daraufhin seinen Pkw und der weiße Kleinwagen ordnete sich hinter ihm ein. Als der Geschädigte an der Einmündung der L 433 anhielt, fuhr der weiße Kleinwagen einfach weiter, ohne sich um den von ihm verursachten Unfallschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der weiße Kleinwagen müsste an der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein.

