Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht/Zeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2020, in der Zeit von 10.15 Uhr bis 19.40 Uhr, kam es auf dem Gelände der HEM-Tankstelle an der Vornhäger Straße 66a zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf dem Tankstellengelände befinden sich einige Stellplätze für Fahrzeuge der AVIS-Autovermietung. Der Geschädigte lieh sich als Kunde einen Lkw bei der Autovermietung und stellte seinen privaten Pkw VW Golf, für die Dauer des Mietverhältnisses, auf einem der dortigen Stellplätze ab. Während seiner Abwesenheit wurde der Pkw vorn rechts an Stoßstange und Kotflügel leicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg

Polizeikommissariat Stadthagen

POK Köller

Kriminalermittlungsdienst

Vornhäger Straße 15

31655 Stadthagen



Telefon: 05721/4004-0

Fax: 05721/4004-150

E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell