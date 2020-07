POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Polizeipräsidium Freiburg

Am Dienstagmorgen war eine Frau mit ihrem Fahrrad auf der L186 von Buchholz kommend in Richtung Waldkirch unterwegs. Als sie sich der Einmündung näherte, an die man mit dem Auto kommt, wenn man die B 294 an der Ausfahrt Waldkirch-West verlässt, wurde sie dort offenbar von einem jungen Autofahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, die nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei nicht schwerwiegend waren. Trotz mehrerer Verbesserungen an dieser Stelle und den Bemühungen von Polizei und Straßenverkehrsbehörde in der Vergangenheit, kommt es dort und auch an der zweiten Ausfahrt der B 294 in Fahrtrichtung Freiburg immer wieder zu Verkehrsunfällen. Nicht ohne Grund wurden dort unter anderem eine Stopp-Stelle eingerichtet und die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert, was zumindest die Schwere der Unfallfolgen etwas lindert. Die Ermittlungen im aktuellen Fall dauern an.

