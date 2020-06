POL-PDNW: Mit Pkw in Schlangenlinien unterwegs

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Eine 53-jährige Autofahrerin fiel am 17.06.2020 gegen 17:30 Uhr in der Talstraße auf, da sie ihr Fahrzeug in Schlangenlinien führte. Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei. Bei der Kontrolle der Autofahrerin wurde starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Zudem konnte die Frau nicht mehr sicher gehen. Da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

