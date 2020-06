Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Verletzte bei Unfall infolge Starkregen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.06.2020 gegen 15:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Spitalbachstraße, bei dem der Fahrer und die Beifahrerin leicht verletzt wurden. Ein 30-jähriger Autofahrer befuhr die Spitalbachstraße aus Richtung Winzinger Straße. Aufgrund des einsetzenden Starkregens übersah er den am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Fahrer ein HWS-Trauma, die 26-jährige Beifahrerin hatte ebenfalls Schmerzen im HWS-Bereich sowie leichte Verletzungen durch Glassplitter. Beide wurden durch den Rettungsdienst versorgt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw des 30-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

