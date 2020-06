Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt - Streitigkeiten am Luitpoldplatz

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch 17.06.2020 gegen 17:35 Uhr erreichen die Polizei Grünstadt mehrere Notrufe in denen eine bevorstehende Schlägerei zwischen ca. 6 bis 7 Personen mitgeteilt wird. Beim Eintreffen der Streifenwagen war die Situation vor Ort ruhig. Ersten Ermittlungen zufolge versuchte ein 40-jähriger Mann aus Grünstadt einen schon längeren Streit mit einer Gruppe Heranwachsender zu klären. Hierbei soll es dann zu einem Gerangel zwischen den Heranwachsenden und dem 40-Jährigen gekommen sein. In dessen Verlauf soll ein 19-Jähriger eine volle PET-Flasche nach dem 40-Jährigen geworfen und diesen auch getroffen haben. Der 40-Jährige wiederum soll einen 18-Jährigen aus der Gruppe beleidigt haben. Die Gemüter konnten beruhigt werden. Entsprechende Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Köperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet. Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei Grünstadt zu melden.

