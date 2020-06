Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtragsmeldung Brand in Ungstein

Bad Dürheim (ots)

Gegen 15:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Wohnungsbrand gemeldet. Dieser befände sich über einem Kindergarten, welcher jedoch geräumt war. Durch zwei privat agierende Feuerwehrmänner konnte ein 74-jähriger Anwohner aus seiner Wohnung im ersten Obergeschoss gerettet werden. Diese wurde mit Rauchgasintoxikation und leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden, der Tatort wurde versiegelt und wird am Folgetag von einem Brandermittler in Augenschein genommen. Die Ortsdurchfahrt Ungstein war für ca. eine Stunde vollgesperrt. Die Feuerwehr befand sich mit 18 Personen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort zwei Fahrzeuge DRK und ein Notarzt.

