POL-PDNW: Verkehrsgefährdung durch 3 verschiedene Pkw-Fahrer

Meckenheim und A 65 (ots)

Wie erst durch nachträgliche Anzeigenerstattung bekannt wurde, kam es bereits am Sonntag, 07.06., um 17.40 Uhr zu einer Verkehrsgefährdung auf der L 530 zwischen Meckenheim und der Anschlussstelle Haßloch an der A 65. Demnach habe ein Pkw mehrere Fahrzeuge auf der L 530 in einem unübersichtlichen Bereich überholt und sei im letzten Moment knapp eingeschert. Der Anzeigenerstatter wurde in direkter Folge auf der A 65, Fahrtrichtung Landau, von einem weiteren Pkw rechts überholt und ausgebremst. Schließlich sei ein dritter Pkw, Audi grau, mit mehreren Insassen rechts neben den Anzeigenerstatter gefahren und die Insassen haben diesen ausgelacht und in der Folge hätte der Fahrer dieses Audi ohne triftigen Grund stark abgebremst. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen eines oder mehrerer der drei Vorfälle unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

