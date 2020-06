POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim Hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte nach Unfall auf der A650

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Bei einem Verkehrsunfall gestern Vormittag, 16.06.2020, um 11.30 Uhr, auf der A650 kurz hinter dem AK Oggersheim in Richtung Ludwigshafen wurden zwei Personen leicht verletzt, an den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein 81-jährige Fahrer war mit seinem Citroen auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn unterwegs. Kurz nach dem AK Oggersheim wollte er den vor ihm fahrenden VW überholen. Als er auf den linken Fahrstreifen fuhr, übersah er einen Suzuki, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war. Die beiden Autos stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Der Cirtroen schleudert über die Fahrbahn, wo er zunächst gegen den VW prallte. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der 81-Jährige Citroen-Fahrer und der 71-Jährige Suzuki-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ihre Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es kam in dieser Zeit zu Verkehrsbehinderungen.

