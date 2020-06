Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - ... mal wieder Enkeltricks per Telefon

Grünstadt - 16.06.2020, 13:00 - 19:00 Uhr (ots)

Gestern Nachmittag versuchten Enkeltrickbetrüger in Grünstadt mal wieder ihr Glück. Angeblich benötige die Nichte mehrere Tausend Euro Bargeld für einen Immobilienkauf in einem Notariat in Mannheim. Ein 89-Jähriger aus der Tiefenthaler Straße konterte geistesgegenwärtig: er bräuchte auch etwas, nämlich Bohnen-, Linsen- und Erbsensuppe. Eine 55-Jährige aus der Ringgasse fiel dagegen beinahe auf den Trick herein. Nachdem sie Geld auf der Bank abgehoben und auf dem Weg nach Mannheim war, wurde sie von den Tätern telefonisch zurück nach Grünstadt beordert. Daraufhin bekam sie Zweifel und sie kam zur hiesigen Polizeiinspektion, um Anzeige zu erstatten.

