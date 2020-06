POL-PDNW: Tür an Realschule in Lambrecht beschädigt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Unbekannte haben zwischen 11.06.2020 und 15.06.2020 eine Tür an der der Realschule in der Wiesenstraße in Lambrecht beschädigt. An der Tür auf der Rückseite der Turnhalle wurde der Glaseinsatz eingeworfen. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

