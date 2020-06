Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - auf angeblichen Microsoft-Mitarbeiter nicht hereingefallen

Bad Dürkheim (ots)

Der 82-jährige Geschädigte saß an seinem PC, als sich ein Bildschirmfenster auftat, in welchem ihm mitgeteilt wurde, dass sein PC wegen Virenbefall nicht benutzbar sei. Es wurde über den Service eine unbekannte Mobilfunknummer angezeigt, mit dem Hinweis sich über diese an die Firma "Microsoft" zu wenden. Als der Geschädigte diese Nummer anrief, teilte das Gegenüber ihm mit, dass man an seinem Problem arbeiten werde und ihm eine Rechnung zusende. Zunächst solle er aber einen Betrag von 476 Euro an eine Firma mit Sitz in England überweisen. Dies kam dem 82-jährigen dann seltsam vor, weshalb er das Gespräch beendete und sich Rat bei der Polizei in Bad Dürkheim holte. Wichtiges zu derartigen Kriminalitätsphänomen und wie Sie sich schützen können, erfahren Sie hie https://s.rlp.de/yWA8X

