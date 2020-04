Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberischer Diebstahl im Verbrauchermarkt

Erkelenz (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete aus einem Büroraum eines Verbrauchermarktes am Karolingerring am 21. April (Dienstag) mehrere Stangen Zigaretten. Als Mitarbeiter ihn dabei beobachteten und in seinen Rucksack blicken wollten, versuchte der Täter sich loszureißen und mit der Beute zu flüchten. Dies mißlang und er konnte nur ohne Beute entkommen. Es handelte sich dabei um einen ungepflegt wirkenden, 30 bis 35 Jahre alten Mann, mit blonden, kurzen Haaren und Drei-Tage-Bart. Er war zirka 170 - 175 Zentimeter groß und mit einem grüne Kapuzenpullover sowie beiger Hose bekleidet. Für seine Flucht benutzte er ein dunkles Mountainbike. Zeugen, die den Flüchtenden beobachtet haben und Angaben zu seiner Person machen können werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

