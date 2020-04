Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter entwenden Papiermülltonne und versuchen eine Parkbank anzuzünden

Polizei sucht Zeugen

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21. April) entwendeten bislang unbekannte Täter eine Papiermülltonne an einem Haus am Urweg. Sie zogen diese entlang eines nahegelegenen Feldweges zu einer Parkbank. Dort verwendeten sie das Papier aus der Tonne, um die Parkbank in Brand zu setzen. Hierdurch entstand ein leichter Sachschaden an der Parkbank. Wer hat im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

